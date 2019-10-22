Москва, , 11:21 — REGNUM Правительство намерено уже в 2020 году направлять средства Фонда национального благосостояния на поддержку региональных инвестиционных проектов. Как передает корреспондент 22 октября, об этом заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами фракции «Единая Россия» в преддверии рассмотрения проекта федерального бюджета 2020−2022 годов в первом чтении на пленарном заседании Госдумы.

«Мы соберем сейчас предложения от субъектов РФ по инвестированию средств Фонда национального благосостояния. В следующем году мы закладывали, что такая возможность у нас уже будет, и будем, в соответствии с обсужденными на Трехсторонней комиссии методиками, определять направления инвестирования средств этого фонда, в том числе и по региональным проектам», — заявил Силуанов.

Речь идет о направлении средств из ФНБ после того, как объем фонда достигнет 7% от ВВП. По расчетам правительства, таких показателей удастся достичь уже в 2020 году.

Кроме того, Силуанов также отметил, что правительство намерено в скором времени на законодательном уровне смягчить требования к регионам в части финансирования инвестиционных проектов. Так, им разрешается не возвращать долг в госбюджет, если средства уйдут на поддержку инвестиционных проектов.

«Предлагаем до 1 декабря подготовить соответствующие поправки в бюджетное законодательство, чтобы закрепить это на постоянной основе», — отметил Силуанов.