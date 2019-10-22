Сеул, , 11:21 — REGNUM В Южной Корее индекс цен производителей сократился на 0,7%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в сентябре 2019 года индекс цен производителей составил 103,84 пункта, что на 0,7% ниже по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Известно, что это самое большое снижение показателя с сентября 2019 года.

Стоимость сельскохозяйственной продукции упала на 12,8%, животноводства — на 4,2%. Кроме того, стоимость угля и нефтепродуктов также сократилась на 12,3% в связи со спадом мировых цен на нефть. Стоимость полупроводниковой памяти DRAM также сократилась на 48,4%.

Специалисты отмечают, что спад индекса цен производителей продолжается из-за вялого спроса и спада цен.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.