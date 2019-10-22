Москва, , 11:14 — REGNUM Сегодня, 22 октября, зафиксировано снижение цен на нефть. Так, утром фьючерсы на нефть марки Brent опустились до $58,80 за баррель (на 0,27%). Фьючерсы на американскую лёгкую нефть WTI потеряли 0,21%, снизившись до $53,2 за баррель, сообщает Reuters.

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Эксперты отмечают, что снижение цен на нефть произошло из-за сохраняющегося беспокойства о замедлении мировой экономики, которое перевесило признаки прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут хорошо. Глава Белого дома также выразил уверенность, что второй этап сделки будет легче, чем первый. Также американский лидер заявлял, что предварительное торговое соглашение с Китаем должно быть «финализировано» в середине ноября.