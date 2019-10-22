Москва, , 11:11 — REGNUM В банкротном деле АКБ «Финансово-промышленный банк», три года назад лишившегося лицензии, заговорили о фальсификации доказательств. Соответствующее заявление появилось в базе арбитражного суда, где рассматривается дело о несостоятельности московского банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подробности документа неизвестны. Он был подан 18 октября 2019 года самим ПАО АКБ «Финпромбанк» одновременно с заявлением о применении срока исковой давности.

Ранее конкурсный управляющий банка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» потребовал наложить арест на имущество бывших топ-менеджеров банка, к которым есть претензии на сумму свыше 29,481 млрд рублей. В аресте как обеспечительной мере арбитраж отказал, но управляющий попытался обжаловать вердикт, но неудачно — жалобу оставили без удовлетворения.

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Напомним, лицензии «Финпромбанк» лишился в сентябре 2016 года. Тогда ПАО по размеру активов было на 94-м месте в России. Банкротом банк, созданный в 1992 году, стал в октябре 2016 года. На сегодня расследуется уголовное дело о хищении его имущества под видом приобретения ценных бумаг.

Долги ПАО перед свыше 900 кредиторами на август 2019 года превысили 31 млрд рублей. Среди основных акционеров — ООО «Эйр Инвест» и ООО «Сибтранс». Ряд акционеров «Финпромбанка» имели акции и в другом банкроте — «АйМаниБанке».