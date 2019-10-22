Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM Свердловская компания «СКБ-Контур» готова помочь в цифровизации белорусской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Гендиректор «СКБ-Контура» Евгений Филатов в рамках свердловской делегации принял участие во встрече с белорусской стороной в Минске. По словам руководителя, у компании есть предложения по обеспечению белорусских партнёров цифровыми решениями и организации «трансграничного взаимодействия».

«И в Белоруссии, и в России задачи примерно одни — цифровая трансформация, цифровая экономика», — считает Филатов.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловчане могут модернизировать белорусскую энергетику. Цифровой проект, разработанный Уральским турбинным заводом, позволяет предсказывать развитие неисправностей раньше автоматизированных систем управления.

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