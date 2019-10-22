Москва, , 11:08 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что в 2020 году также будут выделены десять малообеспеченных регионов, которые получат льготную поддержку из федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Следующий год мы выйдем опять на такое же решение, посмотрим, кто еще будет в этой десятке», — сказал Володин в ходе встречи депутатов фракции «Единая Россия» с главой Минфина Антоном Силуановым в Госдуме.

Нормы позволят решить вопрос разрывов в бюджетной обеспеченности между разными регионами и направить средства в наиболее нуждающиеся субъекты РФ.

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