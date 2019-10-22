Москва, , 11:07 — REGNUM Заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин не видит ничего особо значимого в том, что в России на несколько процентных пунктов выросло число семей, которым хватает денег только на еду и одежду. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Росстата он отметил, что в стране в очередной раз наступила некая «неустойчивая стабильность».

«Конечно, изменения в рамках одного-полутора процентов в лучшую ли, худшую сторону, не очень показательны. Вернее считать, что ничего особенно за год не изменилось, в очередной раз в стране наступила некая стабильность. Стабильность эта неустойчива.

В ряде регионов в течение нескольких месяцев года снижалась зарплата. В других — серьезно росла. Цены, например, на жилье в основном росли — а цены на овощи снижались… Социальные выплаты росли, инфляция была невысокой — это факты, но вряд ли самые главные. То же касается и стабильных курсов валюты и цен на нефть. Множество измеряемых факторов, каждый из которых одновременно и многозначен, и ничтожен для понимания ситуации в целом.

Надо смотреть по ощущениям населения. А оно, на мой взгляд, таково, что больших экономических потрясений не ожидается, но и в серьезное улучшение не верится. Полагаю, что такая точка замерзания на невысоком, но сравнительно стабильном уровне, наше большинство вполне устраивает. Устраивает и власти. Но это сейчас, после периода потрясений (с 2014 года). Разочарование от невозможности двигаться, развиваться придет позже. Но — это нормальный цикл», — считает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат оценил финансовое положение домашних хозяйств за первые два квартала 2019 года и пришёл к выводу, что доля семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, увеличилась с 49,2% до 49,4%.

Читайте также: Росстат заявил о росте числа граждан, имеющих деньги не только на еду