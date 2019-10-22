Аддис-Абеба, , 11:57 — REGNUM Первый беспроцентный банк Эфиопии, Zamzam, по сообщениям СМИ, продал рекордное в истории финансового сектора Эфиопии количество акций. В сообщении местного источника деловых новостей говорится, что банк реализовал своих акций на 400 млн долларов США. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

Максимальное количество акций, приобретаемых физическим лицом, не превышает 5% от общего уставного капитала банка в соответствии с нормативными актами Национального банка Эфиопии. Минимальный портфель акций составлял 20 штук общей стоимостью 1000 эфиопских бырров (около 30 долларов США).

Первоначально была предпринята попытка создать «исламский» или беспроцентный банк в 2011 году, но правительство Эфиопии под руководством премьер-министра Мелеса Зенауи отказалось выдавать разрешение. Именно после того, как правительство Абия Ахмеда разрешило создать банк во время церемонии в Зале тысячелетия во время Священного месяца Рамадан в апреле 2019 года было объявлено о создании банка.

Государственный банк Эфиопии и Коммерческий банк Эфиопии — крупнейшие в стране банки — также решили начать свой беспроцентный банковский бизнес после начала работы Zamzam. Так, в сентябре 2019 года Коммерческий банк представил свой первый полностью беспроцентный банковский филиал, который он назвал «Биляль» в честь человека, который, как полагают, имеет эфиопское происхождение и является первым муэдзином в исламской религиозной традиции.