Белгород, , 11:07 — REGNUM 48,3% жителей Белгородской области хватает денег на еду и одежду, но они не могут позволить себе покупки товаров длительного пользования. Данные за второй квартал 2019 года, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения, приводит 22 октября Росстат.

В первом квартале 2019 года крупные покупки не могли себе позволить 46,9% белгородцев. Увеличилась до 44,9% и доля тех, кто мечтает о покупке автомобиля, квартиры или дачи — в первом полугодии таких было 40,1%. Зато значительно снизилось число тех домовладений, которым денег хватает на еду, но затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги: с 9,2% в первом квартале до 3,9% во втором. Практически не изменилось соотношение семей, где достаточно денег на покупку всего необходимого, — таких в области в первом квартале было 3,5%, во втором 3%.

По данным Белгородстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу организаций, без выплат социального характера) в январе — августе 2019 года составила 33 310,5 рубля.

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