Москва, , 11:03 — REGNUM Мировой рынок цифровых технологий будет расти среднегодовыми темпами в 10−50%, достигая нескольких триллионов долларов к 2024 году, а инвестиционные расходы бизнеса на цифровизацию уже сейчас достигают 3−5% ВВП. Об этом говорится в программе сессии «Как заработать на сквозных цифровых технологиях» форума «Открытые инновации», который проходит 22 октября в «Сколково». Кроме того, отмечается, что власти РФ направят на развитие и внедрение СЦТ свыше 200 миллиардов рублей бюджетного финансирования и привлекут несколько сотен миллиардов частных средств в течение пяти лет.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среди спикеров сессии, которые обсудят перспективы этого направления, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Евгений Кисляков, генеральный директор российского фонда развития информационных технологий Дмитрий Крюков, председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Павел Гудков и другие.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению организаторов форума, в ближайшем будущем цифровые технологии окажутся основным драйвером развития, в то время как объём самой цифровой экономики к 2023 г. достигнет 23 трлн долларов.