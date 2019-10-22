Москва, , 11:01 — REGNUM Десять регионов РФ получат софинансирование из госбюджета в пределах 99%. Об этом заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами фракции «Единая Россия» в преддверии рассмотрения проекта федерального бюджета 2020−2022 годов в первом чтении на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«При распределении средств и субсидий необходимо в первую очередь направлять средства субъектам РФ, которые нуждаются в государственной поддержке. Десять регионов мы такие определили и считаю, что у нас есть ресурсы, нужно просто их сконцентрировать», — заявил Силуанов.

В частности, правительство предлагает ввести пределы софинансирования для таких регионов в пределах 99%.

«Наше предложение заключается в том, что все те моменты, которые должен субъект РФ финансировать из своих средств, … их необходимо включить в объем трансфертов, которые будут перечисляться из федерации. То есть самые льготные условии при софинансировании мероприятий, которые поддерживаются из федерального бюджета для 10 субъектов РФ», — отметил Силуанов.

По его словам, такие нормы позволят решить вопрос разрывов в бюджетной обеспеченности между разными регионами и направить средства в наиболее нуждающиеся субъекты РФ.

«99% софинансирования — только эта мера позволит дополнительно создать ресурс в этих 10 субъектах в размере 1 млрд рублей в год», — заявил Силуанов.

Речь идет о республиках Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Алтайский край, Курганская область, Псковская область.