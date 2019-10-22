Аддис-Абеба, , 12:09 — REGNUM Министерство торговли и промышленности Эфиопии объявило, что оно начнет применять директиву регистрации и исполнения экспортных контрактов, которая вступит в силу с 28 октября 2019 года. В заявлении минторга указано, что в соответствии с требованиями директивы о лицензировании экспортеров необходимо выполнить требования, чтобы зарегистрироваться в министерстве торговли и промышленности и получить лицензию на продажу продукции за рубеж в Национальном банке Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Государственный министр торговли и промышленности Эфиопии Мысгану Араго заявил, что показатели экспорта частично снизились из-за отсутствия экспортного контроля. «Мы наблюдали различные недоработки, возникающие из-за ненадлежащего регулирования экспортных контрактов. Мы работаем над улучшением легкости ведения бизнеса в торговой системе в рамках государственной экономической реформы», — сказал он.

Контракты на все товары, которые проходят через Эфиопскую товарную биржу (ECX), теперь будут регистрироваться и утверждаться министерством, а затем будут перенаправляться в Национальный банк Эфиопии для выдачи экспортной лицензии. Ранее не было никакого механизма регулирования, чтобы контролировать выполнение экспортных контрактов и соглашений со стороны министерства.

По словам Араго, недавно принятая директива позволяет создать позитивный имидж для экспортного сектора страны на основе регулирования цены и качества экспортируемых товаров.