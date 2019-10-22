Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM Свердловские системы прогнозирования неисправностей могут быть установлены на белорусских объектах энергетики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

В Свердловской области разработали цифровой проект, благодаря которому можно предсказать развитие неисправности за три-четыре месяца до того, как недочёты будут обнаружена автоматической системой управления.

«На сегодняшний день мы имеем статистику прогнозированных и недопущенных инцидентов в энергетике — уже больше ста», — заявил глава совета директоров Уральского турбинного завода Михаил Лившиц.

Турбинный завод — единственный производитель в мире, который уже в процессе производства турбин устанавливает системы прогнозирования на изделие. Ранее «Турбинка» уже сотрудничала с Белоруссией, поэтому, возможно, её привлекут к модернизации белорусской энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2019 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске. Стороны обсудили вопрос развития партнёрских отношений.

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