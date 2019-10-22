Нижний Новгород, , 10:46 — REGNUM По состоянию на 17 октября 2019 года, конкурсному управляющему нижегородского банка «Ассоциация» представлены требования 1 184 заявителей на общую сумму 10,696 млрд рублей. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

По балансу обязательства банка составляют 11,373 млрд рублей, в том числе — 7,373 млрд рублей в отношении физических лиц.

По предварительной оценке, в настоящее время на удовлетворение требований кредиторов после закрытия реестра может быть направлено 2,5 млрд рублей. Однако конкурсная масса может быть увеличена за счет реализации имущества и активов кредитной организации, истребования средств должников и уступок прав требования.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2019 года банк является банкротом, идёт формирование его конкурсной массы, а госкорпорация АСВ выступает конкурсным управляющим. Помимо жителей Нижегородской области, клиентами банка были уроженцы Костромской области, Москвы. Банк участвовал в реализации госпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса через программу льготного кредитования. Отзыву лицензии предшествовало загадочное исчезновение с зарубежных счетов банка крупной суммы — почти 4 млрд рублей.

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