Барнаул, , 10:37 — REGNUM Сокращение посевных площадей и неурожай привели к росту цен на гречиху в Алтайском крае, сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании «Агроцентр» Сергей Твердохлеб. Комментируя появившуюся информацию о том, что поставщики уже предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России, он пояснил:

« Гречиха неутомимо растёт в цене потому что её реально мало посеяли в Алтайском крае (на 100 тысяч гектаров меньше, чем в 2018 году) и меньше намолотили (урожайность низкая, порядка восьми центнеров с гектара). А закупочная цена на рынке сейчас доходит до 30 рублей за килограмм, хотя в 2018 году на эту же дату гречиху закупали по семь рублей за килограмм. А ещё годом ранее эту культуру закупали от 7 до 12 рублей. Поэтому два фактора — неурожай и сокращение посевных площадей привели к росту цены на гречку. Это объективная реальность».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее поставщики гречневой крупы, в частности, представители одной из крупнейших розничных сетей Восточной Сибири «Командор», предупредили российских ретейлеров о резком повышении цены (на 20−25%) гречки. Отмечалось, что основной причиной подорожания гречки являются низкие цены на неё в предыдущие два года, вынуждавшие аграриев снижать площади посева данной культуры.

Читайте также: Поставщики гречки предупредили о росте цен до 50%