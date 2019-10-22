Барнаул, 22 октября 2019, 10:37 — REGNUM Сокращение посевных площадей и неурожай привели к росту цен на гречиху в Алтайском крае, сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании «Агроцентр» Сергей Твердохлеб. Комментируя появившуюся информацию о том, что поставщики уже предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее поставщики гречневой крупы, в частности, представители одной из крупнейших розничных сетей Восточной Сибири «Командор», предупредили российских ретейлеров о резком повышении цены (на 20−25%) гречки. Отмечалось, что основной причиной подорожания гречки являются низкие цены на неё в предыдущие два года, вынуждавшие аграриев снижать площади посева данной культуры.
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