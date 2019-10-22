Киев, , 10:35 — REGNUM Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ожидает, что в 2020 году рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины составит 3,7%. Соответствующее заявление Милованов сделал 22 октября на брифинге в Киеве.

Бди! Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, в следующем году правительство Украины не сможет обеспечить рост ВВП на 7%, как ранее планировал премьер-министр Алексей Гончарук.

«На 2020 год Украина по разным прогнозам будет иметь 3,5−3,7% (роста ВВП — ред.). Мировой банк дал прогноз роста 3,7% на 2020 год. Этот прогноз пересмотрен вверх на увеличение. В среднем в странах Европы и Азии, где давал прогнозы Мировой банк, средний рост 1,8%. Большинство стран замедляются в своем росте из-за глобальных экономических причин. Мировая экономика замедляется. Украина одна из немногих стран, для которой Мировой банк пересмотрел и повысил рост с 3% до 3,7%», — сказал Милованов.

При этом он выразил надежду на то, что Международный валютный фонд пересмотрит свой прогноз роста ВВП Украины в сторону увеличения.

«Мы ожидаем, что у МВФ будет похожий прогноз. Мы согласовывали свой прогноз с ними. Они подтвердили наш предыдущий прогноз. Он будет опубликован через несколько дней после того как мы его согласуем на Кабмне, но цифры там похожие. На сегодня прогноз МВФ немного меньше. Его официально нет, но надеюсь, они его пересмотрят», — рассказал Милованов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Гончарук заявил, что за пять лет рост ВВП Украины должен составить до 40%. Он рассчитывал, что по итогам 2019 года украинский ВВП вырастит до 5%, а в 2020 году — до 7%. По данным Государственной службы статистикиУкраины, в 2018 году реальный валовой внутренний продукт вырос на 3,3% после увеличения его в 2017 году на 2,5% и в 2016 году — на 2,4%.