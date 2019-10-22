Москва, , 10:33 — REGNUM КНДР в настоящее время концентрирует все силы на экономическом строительстве и упрочении материальной основы своего развития. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Сегодня северокорейский народ претворяет в жизнь программную линию на саморазвитие с опорой на собственные силы, добивается новых успехов в строительстве социалистического государства, несмотря на жестокие санкции и происки, направленные на задушение КНДР», — заявил Сон.

В настоящее время перед страной стоит задача концентрации всех ресурсов и сил «на экономическое строительство и упрочение материальной основы социализма», отметил он.

«В деле проведения в жизнь новой стратегической линии мы главный упор делаем на дух саморазвития, опоры на собственные силы и научно-технические достижения. Наша цель на сегодня состоит в том, чтобы построить могучее государство, которое имеет большую государственную мощь, непрерывно процветает и в котором весь народ наслаждается счастливой жизнью», — указал Сон.

«Из-за политики произвола и диктата со стороны Соединённых Штатов в мире создаются беспорядки и хаос. На нашем пути тоже стоят немало препятствий и вызовов. Но поскольку нами руководит председатель госсовета, есть крепкая сплочённость народа вокруг партии, наш народ убеждён в своей окончательной победе», — подчеркнул он.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНДР хотят придать новый импульс научно-техническому сотрудничеству с РФ

Читайте развитие сюжета: КНДР: США и Южная Корея сильно раздражают