Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM На улицах Екатеринбурга может появиться больше белорусских автобусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

На встрече представителей Свердловской области и Белоруссии в Минске уральской стороной было заявлено, что мэрия Екатеринбурга заинтересована в обновлении своего парка автобусов.

В частности, администрацию интересуют автобусы большой вместимости, работающие на газомоторном топливе. Такие, в частности, производит Минский автозавод, — белорусские автобусы уже несколько лет курсируют в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году мэрия Екатеринбурга приобрела 58 автобусов марки МАЗ. Белорусская техника работает на популярных автобусных маршрутах, в частности, на № 54.

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