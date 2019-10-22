Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM В Свердловской области могут наладить серийное производство двигателей для белорусской техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Предложение выдвинул свердловский губернатор Евгений Куйвашев на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Глава региона напомнил, что на белорусских карьерных самосвалах уже устанавливают двигатель производства Уральского дизель-моторного завода в рамках совместного свердловско-белорусского проекта. Сейчас опытный образец самосвала испытывают в полевых условиях на угольных месторождениях.

В Свердловской области могут наладить серийное производство двигателей для техники из Белоруссии, как на дизельном, так и, возможно, на газомоторном топливе, считает губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусские строители могут помочь Екатеринбургу в строительстве объектов для Универсиады-2023. Вопрос прорабатывается свердловскими и белорусскими властями.

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