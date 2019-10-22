Москва, , 10:15 — REGNUM Межправительственная комиссия КНДР и России должна получить новый импульс в направлении развития научно-технического сотрудничества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Мы хотели бы предложить придать новый импульс деятельности межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое играет очень важную роль в развитии двухсторонних экономических связей», — заявил Сон.

Законодатели двух стран должны создать юридические основания, правовой фундамент для такого взаимодействия, отметил он.

«Мы со своей стороны приложил все усилия к этому», — добавил Сон.

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