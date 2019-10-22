Ярославль, 22 октября 2019, 10:13 — REGNUM В Ярославле бывший директор принадлежащего мэрии города АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев остался работать на предприятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заслуживающий доверия источник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября совет директоров уволил Худиева по соглашению сторон. В мэрии тогда сообщили, «мэр Ярославля обратился в совет директоров АО «Яргорэлектротранс» о смене директора, потому что Владимир Волков считает, что все, кто не чист на руку, не могут работать в государственных и муниципальных структурах». Ильхам Худиев был фигурантам дела о коррупции, дал признательные показания, и был освобожден от уголовной ответственности в связи с «деятельным раскаянием».
Однако, как выяснилось, директор уволен не совсем. Он стал советником директора «Яргорэлектротранса». Для этого в штатное расписание была введена новая единица. Бывший директор в новом статусе будет получать заработную плату. Есть у него и собственный кабинет.
В приемной предприятия корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что Ильхам Худиев работает, но соединить с ним не смогли, так как «его нет на месте».
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