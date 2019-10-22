Улан-Удэ, , 10:11 — REGNUM Представители восьми бурятских компаний 21 октября выехали с бизнес-миссией в Монголию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, их целью станут поиски в соседней стране торговых партнёров.

В состав делегации вошли компании преимущественно аграрно-пищевого направления. Визит станет своего рода ответом на приезд миссии монгольского бизнеса в Бурятию весной 2019 года.

«Вчера, во второй половине дня прошла встреча с Торговым представителем России в Монголии Максимом Васильевым, который рассказал об особенностях ведения бизнеса в Монголии, мерах поддержки российским компаниям по поиску партнеров», — сообщил руководитель центра экспорта Бурятии Руслан Гылыпкылов.

Делегаты намерены провести переговоры с монгольскими предпринимателями в формате B2B, а также посетить предприятия ведущих монгольских компаний.

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