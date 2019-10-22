Москва, , 10:08 — REGNUM Консультационная рабочая группа по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в процессе военно-технического сотрудничества с иностранными государствами создана при Рособоронэкспорте, сообщила пресс-служба компании.

В состав группы вошли представители Минобороны России, ФСВТС России, Роспатента, российских госкорпораций и других заинтересованных ведомств. На первом заседании группы её участники определили наиболее срочные направления работы. Отмечается, что группа сможет пресекать проявления недобросовестной конкуренции и неправомерное за рубежом российских ноу-хау.

«Это приводит к прямым и косвенным убыткам предприятий, а в целом и к имиджевым потерям всего национального оборонно-промышленного комплекса (ОПК)», — объяснил актуальность создания специального органа статс-секретарь Рособоронэкспорта доктор юридических наук Владимир Кудашкин.

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В ходе встречи ее участники сформулированы главные требования к повышению эффективности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, в частности, признали необходимость активизации правовой охраны разработок. Также определены процедуры передачи ноу-хау в процессе трансфера технологий и механизмы для совершенствования методов мониторинга фактов нарушения прав на интеллектуальную собственность.

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