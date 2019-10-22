Хабаровск, , 10:11 — REGNUM Котельные, работающие на жидком топливе, в Хабаровском крае признаются убыточными и в ближайшие годы будут ликвидированы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего насчитывается 12 таких котельных, эксплуатация которых приносит убытки, сообщили в краевом правительстве. В ближайшие три года их предполагается ликвидировать, а на их месте построить новые экономичные котельные, работающие на угле или газе.

В частности, ввод в 2020 году в эксплуатацию ТЭЦ в Советской Гавани позволит отказаться от услуг восьми котельных, пять из которых работают на жидком топливе. В ближайшие пять лет в посёлках Ванино, Литовко, поселениях Калинка, Благодатное и Мирное будут построены и введены в строй новые котельные.

Как сообщало ИА REGNUM, на всей территории Хабаровского края вовремя начался отопительный сезон.