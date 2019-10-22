Ульяновск, , 10:03 — REGNUM В Ульяновске планируют создать межведомственную комиссию в связи с жалобами персонала Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В. А. Егорова на низкую заработную плату. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона по итогам заседания профильного комитета.

Вопрос о ситуации с заработной платой работников бюджетной сферы, в том числе врачей, был поднят при обсуждении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области. Парламентарии подняли вопрос о заработной плате в Центральной клинической медико-санитарной части, отметив, что персонал жалуется на низкую зарплату.

По словам главы социального комитета Сергея Шерстнева, на встрече с персоналом выяснилось, что «многие работают сутки через двое, а зачастую и через трое, а заработная плата формируется за фактически отработанное время». Парламентарий пообещал «детально изучить» ситуацию, предложив «проработать вопрос создания единой межведомственной программы по изменению ситуации к более качественному оказанию медицинских услуг и повышению заработной платы до уровня, превышающего прожиточный минимум».

Его поддержал первый вице-спикер ульяновского парламента Василий Гвоздев, высказав мнение о необходимости создания региональной программы, касающейся не только здравоохранения. По его словам, «особенно важно обратить внимание на категории тех людей, чей доход находится в пределах 15−20 тысяч рублей». Депутаты предложили «проанализировать, какие проблемы по уровню зарплат есть в бюджетной сфере, изучить межрегиональный опыт и в ближайшее время проработать программу на три года вперед».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года минздрав Ульяновской области распространил сообщение о том, что «среди сотрудников поликлиники и заводчан» распространяются «ложные слухи о закрытии» поликлиники №1 Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова (ЦК МСЧ), расположенной на территории ОАО «Ульяновский автомобильный завод». Здесь получают медицинскую помощь около 13 тыс. человек. Медучреждение работает 48 лет.

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