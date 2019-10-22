Москва, , 09:58 — REGNUM Основной вопрос, который должны решить все страны мира, состоит в том, как обеспечить суверенитет в условиях глобальной цифровизации. Об этом 22 октября на форуме «Открытые инновации» поговорят участники одной из его сессии «Эпоха платформенной архитектуры государства — это продиктованный рынком переворот или цифровая мечта?».

Участниками дискуссии станут зампред правительства РФ Максим Акимов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, глава Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин, заместитель директора по инновациям ФГБУ НИИ «Восход» Андрей Хлызов, а также ряд крупных российских предпринимателей.

Как отмечают организаторы мероприятия, цифровая трансформация государства стала одним из главных факторов мирового лидерства в XXI веке, и более того, по некоторым оценкам, трансформация государства с использованием современных цифровых технологий может принести более 1 триллиона долларов в год во всем мире.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в работе форума «Открытые инновации» примут участие главы правительств России, Белоруссии и Узбекистана.

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