Москва, , 09:47 — REGNUM Накануне, 21 октября, российский рубль, воспользовавшись временным улучшением внешнего новостного фона, смог продавить американский доллар и обновить сентябрьский курсовой максимум, вплотную приблизившись к отметке 63,50, отмечает главный аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. В подготовленном им для ИА REGNUM обзоре валютного рынка также сказано:

«В основе положительной динамики российской валюты были позитивные сводки с полей торговых войн, где главный переговорщик Китая вице-премьер Лю Хэ и американский президент Дональд Трамп практически в унисон заговорили о большом желании уже в ноябре заключить временное торговое соглашение. Однако рынки не торопятся доверять только лишь словам, слишком уж много их было сказано, и слишком часто они расходились с итоговыми делами.

21 октября это уже продемонстрировала нефть, цены на которую, несмотря на все эти оптимистичные заявления, пробили важный уровень поддержки в $58,50 и нацелились на более низкие уровни. А сегодня, 22 октября, сюда же могут добавиться и фондовые индексы, снижение которых будет отталкивать рубль от 63,50 к 64,00 за американский доллар».