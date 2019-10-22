Сеул, , 09:48 — REGNUM 22 октября в Сеуле состоялось девятое заседание Совместного комитета по вопросам промышленности, а также третье заседание Совместного комитета в рамках Соглашения о свободной торговле между Южной Кореей и Вьетнамом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, в рамках заседания Совместного комитета по вопросам промышленности стороны договорились активизировать сотрудничество в области материалов и запчастей, а также укреплять сотрудничество в энергетическом секторе на фоне увеличения спроса на энергию и экономического роста.

По итогам встречи представители южнокорейской компании Samsung Electronics и министерства промышленности и торговли Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам подготовки кадров.

В рамках заседания Совместного комитета в рамках соглашения о свободной торговле представители Южной Кореи и Вьетнама рассмотрели ситуацию исполнения условий соглашения. Кроме того, южнокорейская сторона обратилась к своим вьетнамским коллегам с просьбой о внедрении электронной системы обмена информацией (EODES) для решения проблем, возникающих при таможенном оформлении.

«Вьетнам — третий по величине торговый партнером Южной Кореи. Мы намерены активно пользоваться преимуществами Соглашения о свободной торговли для развития экономического сотрудничества», — отметили в министерстве.