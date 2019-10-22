Москва, , 09:47 — REGNUM Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая занимается производством пассажирских самолётов Sukhoi Superjet 100, за три квартала 2019 года реализовала только один авиалайнер. Об этом 22 октября со ссылкой на отчетность компании сообщает издание «Коммерсантъ».

Производитель SSJ100 получил за отчетный период 6,14 млрд рублей, что в 4,5 раза меньше, чем в прошлом году. При этом 2,1 млрд рублей компания получила, по информации издания, от реализации одного самолета, а еще 4 млрд рублей — за услуги послепродажного обслуживания. Стоит отметить, что за период с января по сентябрь 2018 года ГСС получил за продажу новых авиалайнеров 24,4 млрд рублей — это в 12 раз больше.

«Основной объем поставок самолетов ожидается в четвертом квартале. От прогнозов воздерживаемся», — сообщили в пресс-службе компании.

Чистый убыток ГСС с начала 2019 года вырос почти втрое, до 1,9 млрд рублей. По информации издания, одной из причин убытков стал так называемый «двигательный кризис», когда компании пришлось снимать несколько двигателей с уже готовых самолетов, поскольку в начале года другие двигатели вышли из строя на уже эксплуатируемых SSJ-100, тем самым покрывая ими пул запчастей. Вот только источники издания в ГСС отрицают, что между падением продаж и созданием пула двигателем есть какая-то связь.

В Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех), которая занимается поставками двигателей SaM146 для Sukhoi Superjet 100, сообщили, что до конца 2019 года будут продолжать работу по формированию пула двигателей.

Напомним, производство российского пассажирского самолета SSJ-100 началось компанией «Гражданские самолеты Сухого» в 2011 году. Двигатели для самолетов поставляет российско-французский концерн PowerJet.

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