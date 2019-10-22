Москва, , 09:41 — REGNUM На пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации», 22 октября выступят премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, профессор Оксфордского университета Ник Бостром и другие.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, VIII Международный форум «Открытые инновации» открылся 21 октября в технопарке «Сколково». Его главная тема — «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике».