Новосибирск, , 09:34 — REGNUM Население нищает, а реальные доходы падали в течение пяти лет, отметила ИА REGNUM кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН) Ольга Валиева, комментируя данные Росстата о том, что в стране снижается доля наименее обеспеченных групп населения.

«Как экономист я вижу, что население нищает. Вот эти доли процентов — они в пределах погрешности. Реальные доходы населения падали в течение пяти лет. И даже если сейчас идёт какая-то оттепель у отдельных категорий — это нельзя рассматривать как системные улучшения. По факту лучше и легче не стало. Растут тарифы, цены на услуги и лекарства. Опасны перераспределительные процессы внутри самих групп населения. Людей со средними доходами становится меньше. А это сокращает платёжеспособный спрос внутри страны, что является предвестником кризиса. Нет денег на товары — нет экономического роста. Не зря Китай акцент в экономической политике сместил на рост внутреннего спроса. Это главный драйвер поступательного развития страны. А увеличение доступности товаров длительного пользования для определённых групп населения можно связывать со снижением процентных ставок и удовлетворением отложенного спроса, но никак не с улучшением экономической политики. В условиях растущей монополизации и огосударствления, цены будут только расти, а качество ухудшаться». Старший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН Ольга Валиева,

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году в РФ наблюдается сокращение доли наименее обеспеченных групп населения. Это следует из данных Росстата, основанных на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения за первые два квартала года.

Согласно данным органа статистики, доля семей, которым хватает доходов только на еду, сократилась с 15,2% в первом квартале до 14,1% во втором, а доля домохозяйств, заявивших о нехватке средств даже на питание, сократилась с 0,8% до 0,7%.

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