Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM Республика Белоруссия готова вносить свои деньги на строительство школ в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Планируется, что в рамках пилотного проекта на Среднем Урале будут строить объекты социальной инфраструктуры — школы, детсады, медучреждения — с использованием средств белорусского Банка развития. Уже организована рабочая группа, которая проработает финансовую модель проекта.

«Это даст нам возможность опережающего строительства школ в Екатеринбурге и в области в целом», — сказал глава свердловского минстроя Михаил Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова оказать помощь Свердловской области в сфере строительства. «Если вам нужна будет наша поддержка, помощь — пожалуйста», — подчеркнул Лукашенко.

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