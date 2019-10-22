Сеул, , 09:14 — REGNUM В сентябре 2019 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи сократился на 22%, до $15,81 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, экспорт ИКТ продолжает падать на протяжении одиннадцати месяцев подряд.

Известно, что экспорт полупроводников сократился на 31,5%, до $8,58 млрд, OLED-панелей и ЖК-телевизоров — на 20%, до $2,05 млрд.

С другой стороны, экспорт аккумуляторов для электромобилей увеличился на 7,3%, до 610 млн, компьютеров — на 39,3%, до $1,5 млрд.

По регионам экспорт ИКТ в Китай сократился на 33,1%, в США — на 13,5%, в Европу — на 7,1%, однако во Вьетнам, напротив, увеличился на 7,1%.

В сентябре текущего года импорт информационно-коммуникационных технологий составил $8,77 млрд, а торговый баланс — $7,04 млрд.