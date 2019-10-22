Барнаул, , 08:56 — REGNUM Власти Алтайского края отчитались о промежуточных итогах работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Судя по официальной информации сайта региона, с начала 2019 года подрядные организации обновили более 200 дорожных объектов. Наиболее масштабный ремонт провели в Барнаульской и Бийской агломерациях.

«В Барнауле обновили более 30 улиц, в Новоалтайске — 10 объектов, в Бийске — около 20. Всего в этом году провели работы более чем на 900 километрах дорог», — пояснили сотрудники регионального транспортного министерства.

Свои «пять копеек» вставил и глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк, сообщивший, что эксперты дорожной инспекции ОНФ поставили Алтайский край в тройку регионов-лидеров по состоянию отремонтированных трасс.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Алтайском крае планируют обновить более 200 объектов в каждом районе. Общая сумма средств, направленных из бюджетов всех уровней, составила порядка шести миллиардов рублей.

В конце июня 2019 года губернатор Виктор Томенко заявил, что в рамках федерального нацпроекта по развитию безопасных и качественных дорог в регионе принят аналогичный региональный проект, согласно которому планируется достичь нулевой смертности от ДТП в регионе уже к 2030 году.

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