Пекин, , 08:44 — REGNUM Чистая прибыль китайской компании China Unicom, являющейся одним из ведущих поставщиков услуг в области телекоммуникаций Поднебесной, отчиталась о 24,38% роста чистой прибыли за первые три квартала 2019 года в связи с грамотной ценовой политикой, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Телекоммуникационный гигант заработал 4,32 млрд юаней (около $610,47 млн) чистой прибыли за первые три квартала 2019 года. Доходы от бизнеса просели на 1,18%, до 217,12 млрд юаней, за отчетный период. Число пользователей услугами 4G компании выросло на 31,22 млн с января по сентябрь, а их общее число достигло 251 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, China Unicom на 23,8% нарастил чистую прибыль за первый квартал 2019 года. Тогда число пользователей сетями компании достигло 230 млн человек.

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