Гуанчжоу, Китай, , 08:32 — REGNUM ВРП экономического локомотива Китая, южной провинции Гуандун выросло на 6,4% в годовом исчислении за первые три квартала 2019 года до 7,72 трлн юаней ($1,09 трлн), сообщает 21 октября агентство Синьхуа.

Экономика провинция сохранила общую стабильность при росте главных экономических индикаторов в запланированном диапазоне, заявили представитель провинциального бюро статистики Ван Лиин. В частности, сектор услуг вырос на 7,9% за указанный период, значительно опередив добывающий сектор с его 3,8% и обрабатывающим сектором с 4,6% роста.

Рынок труда в провинции также продолжает расти. Уровень безработицы в городских районах находился на уровне 2,16% по данным на конец сентября, что ниже поставленного правительством предела в 3,5%. Инвестиции в основной капитал выросли на 11,3% в годовом исчислении за первые три квартала, в то время как продажи потребительских товаров выросли на 7,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ВРП столицы Китая города Пекина вырос на 6,2% в годовом исчислении за девять месяцев 2019 года.

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