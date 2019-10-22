Барнаул, , 08:32 — REGNUM Данные о том, что в России растёт доля семей, которым хватает средств только на еду и одежду, говорят о стабильно низком финансовом состоянии российского общества, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она также отметила:

«Если ничего не пропустила, то цифры Росстата за последний год поменялись незначительно. Соответственно, говорить о каких-либо изменениях в обеспеченности людей нельзя. Определила бы качество финансового состояния российского общества как стабильно низкое».

Напомним, ранее Росстат сообщил, что с начала 2019 года доля семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, увеличилась с 49,2% в первом квартале до 49,4% во втором.

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