Нижний Новгород, , 08:29 — REGNUM Во втором квартале 2019 года в Приволжском федеральном округе доля семей, которым не хватает денег на еду, снизилась относительно показателя за тот же период 2018 года — с 1,9 до 0,6% от общей численности. При этом в округе зафиксирован спад показателя по располагаемым ресурсам — с 25 380 до 24 613,7 рубля на одного члена домохозяйства в месяц. Росстат обнародовал данные по доходам, расходам и потреблению домашних хозяйств по итогам выборочного обследования их бюджетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Таблица Росстата-1

За рассматриваемый период меньше всего на одного члена семьи в Поволжье приходилось ресурсов в денежном выражении в Мордовии — 15 442,8 рубля, Чувашии — 16 774,3 рубля, Саратовской области — 17 329,7 рубля, Ульяновской области — 18 031,2 рубля, Марий Эл — 18 086,6 рубля. В число «середняков» попали следующие регионы ПФО: Самарская область — 26 813,2 рубля, Кировская область — 24 890,9 рубля, Нижегородская область — 23 959,7 рубля, Оренбургская область — 22 538,1 рубля и Пензенская область — 20 004,2 рубля. Выше всех показатель был в Пермском крае — 29 475,7 рубля, Татарии — 29 321,1 рубля, Башкирии — 28 882 рубля, Удмуртии — 27 147,8 рубля. При этом относительно данных за второй квартал 2018 года в Татарии наблюдался существенный спад показателя — с 44 394 до 29 321 рубля. Спад с 26 573 до 20 004 рублей демонстрировала и Пензенская область. В остальных регионах фиксировался или рост, или несущественный спад.

Таблица Росстата-2

Опрос Росстата показал, что во втором квартале 2019 года в ПФО больше всего семей, которым не хватает средств даже на еду, проживают в Башкирии и Саратовской области — по 1,4% от общего числа участников опроса. На втором месте антирейтинга Кировская область — 1,2%, на третьем Удмуртия — 0,9%. В целом по округу доля таких семей относительно второго квартала 2018 года снизилась с 1,9 до 0,6% от общего числа респондентов.

Денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать услуги ЖКХ затруднительно, 13,7% семей Поволжья (против 15% годом ранее). Хуже всех по этому показателю обстоят дела в Пензенской области — 31,6% семей, Удмуртии — 25,5%, Саратовской области — 25,3%, Оренбургской области — 18,5% и Башкирии — 18,2%. Меньше всего семей с такой ситуацией в Татарии — 0,1%, Нижегородской области — 5,4%, Чувашии — 7,8%.

На семьи, которым денег хватает на еду и одежду, но они не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования, в Поволжье приходится 48,8% семей против 49,1% годом ранее. «Лидирует» по этому показателю Чувашия, здесь таких семей 70,6%, и Марий Эл — 69%, а меньше всего таких семей оказалось в Саратовской области — 25,9%.

34,2% опрошенных Росстатом семьям ПФО достаточно денег на еду, одежду, товары длительного пользования, но они не могут купить автомобиль или недвижимость. Годом ранее таких семей было 31,5%. А тех же, кому на все нужды хватает, в округе всего 2,1%.

Напомним, в целом по России наблюдается тенденция по снижению доли семей, которым хватает средств не только на еду, но и на одежду. Численность таких домохозяйств во втором квартале 2019 года увеличилась с 48,9 до 49,4%.