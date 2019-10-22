Сеул, , 08:28 — REGNUM 21 октября комитет Национального собрания Южной Кореи одобрил проект закона о ратификации соглашения о свободной торговле с Великобританией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национального собрания страны.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, данное соглашение позволит странам сохранить существующие льготные условия торговли после выхода Великобритании из Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Кан Гён Хва отметила, что работа по двустороннему соглашению велась в качестве превентивной меры. Также она добавила, что данный документ вступит в силу после официального выхода Британии из состава Евросоюза.

Напомним, что подписание соглашения о свободной торговле состоялось 22 августа текущего года.

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