Барнаул, , 08:20 — REGNUM Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко не видит ничего особо значимого в данных аналитиков, заявивших о рекордном обрушении спроса на бензин в России. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он отметил, что речь идёт о незначительном сокращении потребления бензина, и тому есть два объяснения.

«На самом деле ничего рекордного: с начала 2019 года снижение потребления бензина составило от 0,7 до 1%. Но это могут быть цифры, которые, скажем так, до конца года ещё скорректируются. Здесь, на мой взгляд, всё же есть стагнация в экономике.

И второе — на рынке появился большой объем различных газовых смесей, на которые переводится часть техники. И я думаю, что эти два фактора и повлияли на то, что объем потребления топлива немного сократился.

Но на конец года цифры могут быть немного другими. Поэтому тут даже нечего комментировать. Если бы падение потребления бензина составило 3−5%, то это был бы серьёзный объем, а до одного процента — это вообще не рекорд, а, может быть, статистическая погрешность. Хотя видел, что ряд экономических аналитиков говорят: «Это не очень хорошо». Посмотрим, как год закроется, тогда и видно будет».

Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на экспертов сообщили, что с января по сентябрь 2019 года суммарное потребление бензина в России в сравнении с аналогичным периодом 2018 года сократилось почти на 1% и что это первое столь значительное снижение показателя после 2015 года, когда падение спроса составило 1,9%.

Читайте также: Эксперты отмечают резкое падение спроса на бензин в России