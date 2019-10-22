Москва, , 08:19 — REGNUM В России могут начать страховать негосударственные пенсионные накопления граждан в пределах 1,4 млн рублей. Причём государство намерено застраховать не только сами накопления, но и заработанный по ним инвестиционный доход. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Минэкономразвития РФ.

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Как уточнил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) планируют сделать Национальный расчетный депозитарий. Он будет не только страховать добровольные накопления, но и контролировать средства в рамках гарантированного пенсионного продукта.

По словам вице-президента блока доверительного управления ВЭБ. РФ Александра Попова, центральный оператор будет знать всю историю пенсионных накоплений, независимо от того, сколько раз человек менял НПФ или работу.

«За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы и, если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придётся вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад», — отметил Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, о разработке нового законопроекта о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» Министерство финансов РФ сообщило в начале сентября. Документ уже направлен на согласование в Минтруд.

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Новая версия предполагает исключительно добровольный порядок присоединения граждан России к системе, которая будет строиться на ранее представленной концепции индивидуальных пенсионных накоплений. Предполагается, что граждане России смогут присоединить накопления из системы обязательного пенсионного страхования к новому гарантированному пенсионному продукту.

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