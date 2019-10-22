Пекин, , 08:16 — REGNUM ВРП Пекина вырос на 6,2% в годовом исчислении за первые три квартала 2019 года до более чем 2,3 трлн юаней (около $327 млрд), сообщили 21 октября в Пекинском муниципальном бюро статистики.

Пекин сохранил стабильный рост ВРП в период с января по сентябрь текущего года. Согласно детализированным данным, сектор услуг вырос на 6,4% за указанный период, а такие сферы, как финансы и информационные технологии, принесли ВРП города 68,6% от его общего роста ВРП.

Общий объем потребления в городе достиг более чем 1,98 трлн юаней за первые три квартала, увеличившись на 7,7% в годовом исчислении. Потребление в секторе услуг превысило 1,1 трлн юаней, внеся 71,8% в общий рост потребления города. Инвестиции в основной капитал (за исключением сельских домохозяйств) выросли на 4,7% за указанный период.