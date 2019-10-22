Москва, , 08:13 — REGNUM В России с 2013 по 2018 годы наиболее существенно выросли заработные платы работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, сообщает 22 октября RT со ссылкой на данные Росстата.

Так, за пять лет в указанной категории средняя месячная зарплата поднялась с 25,2 тыс. рублей до 43,9 тыс. рублей, прирост составил 74%.

Далее идут сельское и лесное хозяйство, охота и рыбоводство, где за пять лет зарплата работников увеличилась с 16,3 тыс. рублей до 28,1 тыс. рублей (+73%).

В сфере здравоохранения и предоставление соцуслуг, прирост составил 63% (с 24,5 тыс. рублей в 2013 году до 40 тыс. рублей в 2018 году).

Кроме того, средняя зарплата работников, занятых в области информации и связи, увеличилась за пять лет с 42,2 тыс. до 67,8 тыс. рублей (+60%), а зарплата работников, занятых в добыче полезных ископаемых, увеличилась с 54,1 тыс. до 83,2 тыс. рублей (+54%).

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведённого сервисом по поиску работу Superjob, среднестатистическому жителю России для «полного счастья» необходимо зарабатывать 161 тыс. рублей в месяц.

При этом жителям Москвы для счастливой жизни в среднем необходимо 212 тыс. рублей в месяц, Владивостока — 205 тыс., Ростова-на-Дону — 200 тыс. Меньше всего денег для счастья необходимо жителям Кирова — 120 тыс. и Оренбурга — 115 тыс. рублей.

Также отметим, ранее эксперты РЭУ имени Плеханова оценили разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в РФ. В 2019 году самые высокооплачиваемые работники получали в 13 раз больше. В 2000 году превышение было в 34 раза, в 2005 году — в 25 раз.

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