Пекин, , 08:04 — REGNUM Автопроизводитель Dongfeng Yueda KIA отзовет 69 324 автомобиля с китайского рынка в связи с риском их неисправности, сообщает 21 октября агентство Синьхуа.

Начиная с 25 октября компания будет отзывать автомобили модели KX5 с двигателями GAMMA 1.6T-GDI, произведенные с 19 января 2016 года по 20 января 2019 года, говорится в заявлении Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

При постоянном движении дефектных автомобилей на короткие дистанции при низких температурах у них может вырасти уровень масла с последующей неисправностью светового индикатора уровня масла, а в некоторых случаях и вовсе привести к поломке двигателя.

Отметим, что Dongfeng Yueda KIA является совместным предприятием китайского автопроизводителя Dongfeng Motor Corp., инвестиционной компании China's Jiangsu Yueda Investment Co. и южнокорейским автопроизводителем Kia.

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