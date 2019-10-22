Якутск, , 07:53 — REGNUM Власти Якутии намерены инвестировать 1,9 млрд рублей в сферу обращения с твёрдыми бытовыми отходами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации российского экологического оператора, соглашение с Якутией планируется подписать на строительство полигона, перегрузку мусора, сортировку и производство компоста из отходов.

Руководство Якутии обещает построить до 2023 года 60 объектов для обращения с отходами. Также в республике хотят закрыть больше двадцати свалок и один полигон.

Как сообщало ИА REGNUM, «мусорная реформа» набирает обороты. В стране уничтожают свалки, строят мусороперерабатывающие заводы. Так, в Башкирии предложили купить в муниципалитеты небольшие установки по ликвидации свалок. Мини-заводы производят на одном из оборонных предприятий в Свердловской области.