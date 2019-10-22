22 Октября
8:01
8:01
От Татарии главы двух министерств принимают участие от республики в ежегодном форуме «Открытые инновации». Это министр строительства, архитектуры и жилищно-комунального хозяйства Татарии Ирек Файзуллин и министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Айрат Хайруллин. Оба выступили спикерами на III Торжественной церемонии вручения награды GREEN MOBILITY AWARD 2019, прошедшей 21 октября 2019 года.
7:55
Форум проходит с 21 по 23 октября, на нем выступят более 600 спикеров из более 90 стран.
7:52
«Открытые инновации» — ежегодный форум, который с 2012 года проводится в Москве под эгидой Правительства Российской Федерации.