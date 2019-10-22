VIII Международный форум «Открытые инновации» открылся 21 октября в технопарке «Сколково». Его главная тема — «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике». В рамках программы проходят пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи.

22 октября участники обсуждают рост «умной экономики» и изменение глобальных экономических процессов. Кроме того, сегодня в рамках «Открытых инноваций» проходит «форум в форуме» — The Russian Artificial Intelligence Forum (RAIF), посвященный развитию искусственного интеллекта.

Московский международный форум «Открытые инновации»