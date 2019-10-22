Пенза, , 07:27 — REGNUM В пензенский арбитраж поступил иск о несостоятельности, поданный налоговым органом к ООО «Животноводческий комплекс «Панкратовский». Исковое заявление пока не приняли к производству, дата слушаний не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области к компании подан 18 октября 2019 года, но сумма претензий, послужившая основанием, не сообщается. Аналогичные претензии истец выставлял и в 2014 году, и в 2018 году. В обоих случаях госведомству отказали во введении наблюдения и производство было прекращено. В определении суда от мая 2018 года указывается, что основанием для обращения в суд стала «задолженность по обязательным платежам в бюджет в сумме 1 995 160 руб. 19 коп., в том числе 1 645 176 руб. 09 коп. — основной долг, 253 548 руб. 66 коп. — пени, 96 435 руб. — штрафы». В целом сумма долга, просроченная свыше трёх месяцев, без учета установленных штрафов и иных финансовых санкций, составляла 1 114 088 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена 25 декабря 2009 года, её уставный капитал — 79 738 043 рубля. Директор с 2011 года — Василий Жуланов, собственники — АО «Пензенская агропромышленная корпорация». Учредителем последней в 2014 году выступал департамент госимущества Пензенской области.

Напомним, в конце сентября 2019 года в Башкирии налоговый орган также потребовал банкротства предприятия агросектора. Претензии были поданы к ООО «Башкирская зерновая компания». До 28 октября 2019 года иск из-за недочетов оставили без движения.