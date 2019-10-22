Нижний Новгород, , 06:52 — REGNUM На ближайшей сессии нижегородское Заксобрание должно рассмотреть инициативу губернатора по внесению изменений в две статьи КоАП РФ. Документ планируется внести в Госдуму РФ, он затрагивает вопросы незаконных свалок и наказаниях за них. Документ внесён в комитет по экологии и природопользованию и обнародован в базе законопроектов области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автором законопроекта «О внесении изменений в статьи 8.2 и 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» указан губернатор Глеб Никитин, соисполнителем — комитет по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту. Следующая сессия областного парламента намечена на 24 октября 2019 года.

В пояснительной записке уточняется, что проект направлен на борьбу с незаконными свалками, которые появляются не только в населенных пунктах, но и в лесу, садах, рекреационных зонах. Авторы напоминают, что бремя ликвидации таких объектов возложено на собственников и владельцев участков, а ими чаще всего являются муниципальные образования. Предлагается к действующим санкциям статьи 8.2 КоАП РФ в виде административного штрафа и административного приостановления деятельности на срок до 90 суток добавить конфискацию орудия совершения правонарушения.

«Также в целях пресечения данного вида правонарушений необходимо применение такой меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как изъятие вещей (в том числе транспортных средств) и документов. К сожалению, на сегодняшний день широкому применению данной меры препятствует отсутствие полномочий по изъятию вещей и документов у должностных лиц, осуществляющих государственный экологический надзор», — отмечается в пояснительной записке.

Еще одно испрашиваемое нижегородскими властями нововведение — наделение полномочиями по изъятию вещей и документов органов региональной власти, которые работают в сфере экологического надзора.

Напомним, с 1 января 2019 года в Нижегородской области, как и во многих других регионах России, стартовала «мусорная реформа». Регион поделили на девять зон и передали семи региональным операторам, отобранным по конкурсу.

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