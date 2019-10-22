Нижний Новгород, , 06:15 — REGNUM Депутаты Заксобрания Нижегородской области готовят ещё одно обращение в связи с отзывом лицензии у регионального банка «Ассоциация», который до этого участвовал в реализации госпрограммы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Лишение лицензии привело к появлению проблем у заёмщиков-компаний. В этот раз адресатом обращения «о защите интересов субъектов предпринимательской деятельности в связи с отзывом лицензии у акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация» является гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Юрий Исаев. Содержание обращения неизвестно, запись о его подготовке появилась в базе законопроектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инициатором письма является комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма. Документ за номером 1041−6 внесён 21 октября 2019 года. Вероятно, его рассмотрят на ближайшей сессии 24 октября 2019 года.

Напомним, без лицензии банк остался 29 июля 2019 года после того как на его зарубежном счету регулятор не досчитался почти 3,8 млрд рублей, исчезнувших в неизвестном направлении. Данным фактом на сегодня занимаются следователи.

С сентября 2019 года банк является банкротом, идёт формирование его конкурсной массы, а госкорпорация выступает конкурсным управляющим. Помимо вкладчиков-физлиц, от проблем у банка пострадали агропредприятия, некогда получившие в нём по госпрограмме льготные кредиты. Из поступивших субсидий получатели успели воспользоваться лишь незначительной частью, остальная часть суммы застряла на счетах банкрота. В августе 2019 года депутаты одобрили выделение 200 млн рублей на льготные бюджетные займы для пострадавших предпринимателей. В сентябре также было принято обращение к главе Минэкономразвития России Максиму Орешкину с просьбой возобновить федеральные выплаты банку, чтобы малый бизнес не начал разоряться.

Помимо жителей Нижегородской области, клиентами банка были уроженцы Костромской области, Москвы.

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