Новосибирск, , 06:06 — REGNUM Правительство Новосибирской области предложило мэрии областной столицы вместо трёхлетнего соглашения по строительству станции метро «Спортивная» заключить новое — сроком на один год. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

По словам Костылевского, такая мера принята из-за отсутствия федерального финансирования на данные время, что исключает возможность планирования работ сразу на трёхлетний период.

«Стоимость строительства новой станции метрополитена является значительной для областного бюджета, поэтому правительство Новосибирской области продолжит предпринимать усилия для получения федерального финансирования на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске», — заявил министр.

По мнению областных властей, новое соглашение позволит уже в этом году провести подготовительный этап работ стоимостью 385 млн рублей.

Заказчиком работ является мэрия Новосибирска, а все средства заложены в областном бюджете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Новосибирска объявило новый тендер на строительство станции метро «Спортивная». Цена аукциона — 376 076 970 рублей. Перенос предыдущего конкурса власти объяснили проработкой источников финансирования на следующие два года.

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